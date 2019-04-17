HDP'nin basın açıklamasına polis saldırdı: Milletvekili yaralandı

Diyarbakır'da HDP’nin düzenleyeceği basın açıklaması öncesinde toplanan gruba polis saldırdı. HDP Milletvekili Remziye Tosun yaralandı.

Diyarbakır'da HDP’nin düzenleyeceği basın açıklaması öncesinde toplanan gruba polis saldırdı. HDP Mİlletvekili Remziye Tosun yaralandı.

HDP, Yüksek Seçim Kurulu'nun "Seçilen belediye başkanlarından KHK'li olanlara mazbata verilmemesi" kararını protesto etmek için bir basın açıklaması düzenlemek istedi. HDP Diyarbakır il örgütünün, Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit ile Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) KHK’li eş başkanlara mazbata verilmemesine ilişkin Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı’nda yapacağı açıklamaya polis izin vermedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre açıklamanın yapılacağı parkı zırhlı araçlarla abluka altına alan polis, HDP milletvekilleri, belediye eşbaşkanları ve yurttaşlara saldırdı. TOMA araçlarının tazyikli su sıktığı gruptan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun yaralandı.

Baygınlık geçiren Tosun’un hastaneye kaldırılması için ambulans beklenirken, parkta gerginlik devam ediyor.