HDP'nin adayını belirleyeceği tarih belli oldu

HDP'nin seçimin ilk turuna kendi adayıyla girme kararı aldığı, adayını Selahattin Demirtaş'ın 30 Nisan’da Silivri’de görülecek olan duruşmasının sonucuna göre belirleyeceği öğrenildi.

HDP'nin 24 Haziran seçimlerine ilişkin yol haritası büyük oranda belli oldu.

Seçimin ilk turuna kendi adayıyla girme kararı alan HDP'nin, Demirtaş'ın adaylığını 30 Nisan’da Silivri’de görülecek olan duruşmasının sonucuna göre belirleyeceği öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Çukurova, Marmara ve İzmir gezileriyle seçim çalışmalarının startını veren partinin Merkez Yüksek Kurulu (MYK), dün İstanbul’da bir araya geldi. Toplantının temel gündemi ise, 24 Haziran baskın seçimleri oldu.

MYK toplantısında başkanlık için gösterilecek adayın ismi kesinleşmedi. HDP, adayını belirlemek için önümüzdeki günlerde bir dizi toplantı daha gerçekleştirecek. Adayın 1 Mayıs’a kadar devam edecek görüşmeler sonrasında belirleneceği belirtiliyor.

HDP’nin belirleyeceği adayını kesin olarak açıklaması için beklenilen tarih ise 30 Nisan sonrası. Demirtaş’ın 30 Nisan’da Silivri Cezaevi Kampüsü karşısında bulunan 2 No’lu duruşma salonunda görülecek olan dava duruşmasının sonucuna göre HDP’nin adayı da netleşmiş olacak.



Demirtaş’ın ceza alması durumunda ise yeni bir adayla yola devam edilecek.



