HDP'nin adayı Demirtaş için tahliye başvurusu

Yüksek Seçim Kurulu'nun cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından, avukatlarının HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için tahliye talebinde bulanacağı belirtildi.

Hakkında açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine avukatları tarafından yarın tahliye başvurusunda bulunulacağı belirtildi.

Avukatların, tahliye dilekçesinde, şimdiye kadar sundukları gerekçelerin yanı sıra Demirtaş'ın, 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adayı olduğunu, diğer adaylarla eşit ve adil seçim kampanyası yapması için tahliye edilmesi talebinde bulanacakları kaydedildi.

​TRT'YE DE BAŞVURULACAK

Geniş kapsamlı hazırlanan dilekçede, Demirtaş'ın daha önce de cumhurbaşkanı adayı olduğu ve yaklaşık 4 milyon seçmenden oy aldığı da belirtilerek, 6 milyon oy alan partinin daha önce eş genel başkanlığını yaptığı kaydedilecek.

Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı davadan tahliyesi için yapılacak başvurunun ardından cumhurbaşkanı adaylarının seçim propaganda konuşmaları için TRT'ye de başvuracağı belirtildi.

Demirtaş'ın tahliye edilmemesi durumunda, propaganda konuşmasının TRT'de mi yoksa Edirne Cezaevi'nde mi çekileceği konusunda başvuru yapılacağı öğrenildi.