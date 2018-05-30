'HDP'liyim' diyen Hayko Bağdat: Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir

2010 referandumunda "Yetmez ama evet" diyerek AKP'ye büyük destek veren Hayko Bağdat, 24 Haziran seçimlerine ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Ahval'de yayımlanan "Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir" başlıklı yazısında Bağdat, "Yazının devamında, kendimden, HDP’nin onlara oy vermemizi daha da özendiren şu reklam klibinin verdiği yetkiye dayanarak, 'Biz HDP’liler' olarak devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bağdat, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Biz HDP’liler şöyle düşünüyoruz:

Hiçbir turda Muharrem İnce’ye ya da Meral Akşener’e ya da Temel Karamollaoğluna ya da Doğu Perinçek’e oy vermeyeceğiz. Tutsak olmayan hiçbir yöneticimiz sizlere bu sözü vermesinler çünkü kendi Eş Başkanımız Selahattin Demirtaş tutsakken başkasına oy vermeyeceğiz.

Bir oyumuzla Muharrem İnce Başkan olacak olsa bile, Muharrem İnce “Saray’a çıkınca Kuran çarpsın iki saate serbest bıraktıracağım Başkan’ınızı” dese de, Demirtaş’ın kendisi bunu bizden talep etse de, Abdullah Bey (Öcalan) soğuk tecrit duvarlarından bizlere fısıldasa da, Nurettin Demirtaş Dağ’dan ricada bulunsa da, Selahattin Demirtaş tutsakken başka bir yapıya koltuk değneği olmayacağız.

DTK Eski Eş Başkanı büyüğümüz Hatip Dicle, yakın tarihimizin barış sembolü Ahmet Türk, canım abim Prof. Mithat Sancar gibi değerlerimiz sizlere bazen “şartlar gerektirirse şeytana karşı kim varsa destekleyeceğiz” dediler.

Onlara katılmıyoruz, aramızda tartışmaktayız...

...

Millet İttifakı, geçmişteki ve gelecekteki katillerimizi içinde barındırmakla kalmayıp onlara devleti teslim edecektir. O devlet de katil olmayı sürdürecektir. Ona güç veremeyiz. Bu durum, benim de içinde olduğum “Yetmez Ama Evet” cephesine atfedilmiş hakaretlerden daha fazlasını işitmemize yol açar.

...

Hiçbir turda Muharrem İnce’ye ya da Meral Akşener’e ya da Temel Karamollaoğluna ya da Doğu Perinçek’e oy vermeyeceğiz. Tutsak olmayan hiçbir yöneticimiz sizlere bu sözü vermesinler çünkü kendi Eş Başkanımız Selahattin Demirtaş tutsakken başkasına oy vermeyeceğiz.