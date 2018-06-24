HDP'liler darp edildi, blok oy kullandırıldı

Suruç'ta baba ve iki oğlunun ölümü olayına karışan AKP'li Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız'ın çok sayıda silahlı koruma ile ilçedeki okulları tek tek dolaşarak HDP'nin sandık görevlilerini darp ettiği, AKP ve Erdoğan lehine blok oy kullandırdığı ileri sürüldü.

Suruç'ta 4 kişinin öldüğü olayda yer alan AKP'li Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız, Suruç'ta yine iş başında.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Yıldız, beraberinde onlarca silahlı koruma ile Suruç’ta yurttaşların oy kullanmak üzere geldikleri okulları dolaştı.



Şimdiye kadar Atatürk ve Cumhuriyet İlköğretim Okulları ile GAP Anadolu Lisesi’ne giden AKP’li Yıldız ve beraberindekiler, önce okullarda bulunan herkesin cep telefonlarına el koydu.



Ardından sandık görevlilerini okul dışına çıkartıp, HDP'li sandık kurul üyelerini darp eden Yıldız ve beraberindekiler, sandık başlarına giderek AKP ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan lehine blok oy kullandırttı.



Suruç’ta bu yaşananlara benzer şekilde Merkez Haliliye ilçesindeki Uluhan İmam Hatip Ortaokulu'nda da CHP'li sandık görevlileri darp edilerek dışarı çıkarıldı. Görevliler jandarma karakoluna giderek suç duyurusunda bulundu.

Suruç'ta yine bir okulda sandığa fazladan oy atanlar, müşahitler tarafından yakalandı. 1043 nolu sandıkta yaşanan olay, müşahitler ve sandık kurulu üyeleri tarafından fark edildi. O anlar ismi bilinmeyen bir müşahit tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde kaydı alan şahsın "Sayın başkan gördünüz paket oy atıldı şahitsiniz" dediği anlaşıldı.