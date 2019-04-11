HDP'li vekillere 'neden tepki göstermedin?' fezlekesi

19 HDP'li Milletvekiline, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın bir konuşmasını dinlerken 'tepki göstermedikleri' gerekçesiyle fezleke hazırlandı.

Buldan’ın 27-28 Ekim 2018 tarihinde Diyarbakır’ın Sur ilçesi Demir Otel’de düzenlenen “Ortadoğu Krizi ve Demokratik Ulus Çözümü” adlı etkinlikte yaptığı konuşma ile Fatma Kurtalan’ın 9 Ekim 2018 tarihinde Diyarbakır merkezli yapılan operasyonda 100’ün üzerinde kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla AZC Plaza önünde yaptığı basın açıklamasına katılan 19 HDP'li vekil hakkında fezleke hazırlandı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin 19'u hakkında, her iki konuşma nedeniyle, “tepki göstermedikleri” ve “terör örgütü propagandası yaptıkları” iddiasıyla hazırlanan fezlekeler Meclise gönderildi.

Pervin Buldan' yaptığı konuşmadan kaynaklı “Örgüt propagandası yapmak” ve “Suçu ve suçluyu övmek” suçlarını işlediği iddiasıyla, Buldan'ı dinleyen 11 vekile ise “tepki göstermedikleri” gerekçesiyle fezleke hazırlandı.

Fatma Kurtulan'a da yaptığı konuşma nedeniyle “Örgüt propagandası yapmak” ve “Suç ve suçluyu övmek” iddiasıyla, Kurtulan’a tepki göstermediği gerekçesiyle 8 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın dinlediği gerekçesiyle hakkında hazırlanan fezleke için Hüda Kaya, “Nur topu gibi yeni bir fezlekem daha geldi! Eş genel başkanımız Pervin Buldan’ı sessizce dinlemiş olmam ‘Terör örgütü propagandası’ olarak değerlendirilmiş! ‘Kuran’da Barış'ı anlattığım konuşmam bile terör örgütü propagandası sayıldıktan sonra, bir konuşmayı sessizce dinlemiş olmam da nedir ki! Kötülüğe, zulme, haksızlığa asla susmayacağız…” şeklinde konuştu.