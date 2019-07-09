HDP’li vekillerden Diyarbakır’daki yürüyüşe saldıran polisler hakkında suç duyurusu

Diyarbakır’da dün HDP tarafından düzenlenen ‘Savaşa hayır, demokraside buluşalım’ yürüyüşü polis saldırısıyla engellendi. HDP’li milletvekilleri Dersim Dağ ile Saliha Aydeniz polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Diyarbakır’da HDP Gençlik Meclisi tarafından dün düzenlenmek istenen “Savaşa hayır, demokraside buluşalım” adlı yürüyüş Valiliğin yasaklama kararı üzerine polis saldırısıyla engellendi.

Danışmanlarıyla birlikte gözaltına alınan milletvekili Dersim Dağ ile gözaltıları engellemek isterken TEM müdürünün saldırısına uğrayan milletvekili Saliha Aydeniz polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

HDP Kayapınar İlçe Örgütü binasından Roboski Parkı’na yapılmak istenen yürüyüş, Valiliğin aldığı yasaklama kararı üzerine polisin sert müdahalesiyle engellendi. Parti binasının önünü zırhlı araçlarla kapatan polis, HDP’li vekil Dersim Dağ’ın geçişini engelledi. Bunun üzerine aracıyla yolu kapatan Dağ’ın yanındaki danışmanı Leyla Akgül ile HDP’li vekil Saliha Aydeniz’in danışmanı olan Ömer Aksoy gözaltına alınmak istendi.

Her iki danışmanın gözaltına alınmasını engellemek isteyen Dağ, bindiği gözaltı aracında danışmanlarla birlikte yaklaşık 1 saat boyunca tutuldu.

Bu duruma tepki gösteren Saliha Aydeniz ise, TEM Müdürü olduğu belirtilen polis ve korumaları tarafından darp edildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Aydeniz, söz konusu polisin 8 Mart’ta HDP İl Örgütü binasında devam eden açlık grevi eylemine yönelik polis baskını sırasında yaşanan arbedede de telefonunu çalan polis olduğunu söyledi.

Aydeniz “Maruz kaldığım saldırının sorumlusu, bugün ülkeyi şiddet sarmalına dönüştüren iktidar ve bu iktidarın talimat verdiği validir, emniyettir” dedi.

Aydeniz saldırının ardından danışmanıyla birlikte darp raporu aldıklarını belirterek suç duyurusunda bulunacağını söyledi. HDP’li vekil Dersim Dağ da kendisine yönelik engellemelerle birlikte gözaltında tutulmasına dair polis müdürleri ve polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.