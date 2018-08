HDP'li vekiller arasında 'ABD' tartışması

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının ardından HDP'li iki eski vekil arasında tartışma çıktı.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının ardından iki dönem HDP vekilliği yapan Mehmet Emin Adıyaman ve Müslüm Doğan arasında tartışma çıktı.

Doğan, "ABD mazlum ezilen halkların dostu olamaz! ABD'ye karşı tüm halklarımız birlikte karşı koymalıyız. ABD ülkemizden defolup gitmelidir. Üsleriyle, askeriyle, yardakçılarıyla, işbirlikçileriyle" derken, Doğan'a tepki gösteren Adıyaman, ABD'ye desteğini ilan etti.

Adıyaman, "He he ABD gitsin ki..! Türkiye/İran/Irak bir ayda Kürdistan federe bölgesinin statüsüne son versin ! He valla ABD gitsin ki..! Türkiye/İran/Esat bir ayda Rojava'yı yerle bir etsin öyle mi ! Soğuk savaş dönemi sloganı ! Hadi durmayalım hep bir ağızdan kahrolsun ABD diyelim !!" ifadelerini kullandı.