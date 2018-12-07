HDP'li vekilin sol düşmanlığı pes dedirtti: AKP Bolşeviklere benziyor

Eski taraf yazarı HDP'li Erol Katırcıoğlu, AKP’yi Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne benzeterek “Sizler Bolşevik’siniz, bizler de Menşevik gibi hissediyorum burada ve Bolşevikler de Duma’da çoğunluktaydı. Onların istediği oldu, onların isteği üzerinden sistem belirlendi ve sistem özü itibarıyla devletçiydi” dedi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AK Parti’li 8 milletvekili tarafından verilen 71 maddelik kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Teklifin Kamu İhale Kanunu’nda ÇAYKUR’a kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan satış imkânı getiren 30. maddesi tartışma konusu oldu. Söz konusu madde ayrıca cumhurbaşkanı tarafından belirlenen uluslararası organizasyonlar ve toplantılar için mal ve hizmet alımlarını da kamu ihale kanunundan istisna kılıyor.

Komisyon üyelerinin verdiği bilgiye göre 2002 yılında çıkan Kamu İhale Kanununun istisnaları düzenleyen maddesinde bugüne kadar 53 kanun ve kanun hükmünde kararnameyle 190 kez değişiklik yapıldı. İstisnaları düzenleyen madde de bugüne kadar 26 kez değiştirildi.

Duvar'da yer alan habere göre söz konusu madde görüşülürken söz alan Komisyon üyesi Cemaat'e yakınlığıyla bilinen kapatılan Taraf gazetesi eski yazarı HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, muhalefet olarak iktidara ayna olmaya çalıştıklarını, esas itibarıyla yardımcı olmaya çalıştıklarını söylerken yaptığı benzetme pes artık dedirtti. Katırcıoğlu AKP'yi Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne benzeterek şöyle konuştu:

“Ben sol siyasetten gelen bir insan olarak sizleri şöyle görüyorum: Sizler bu ülkede bir tür Sovyetler Birliği kurmaya çalışıyorsunuz gibi geliyor bana yani -gerçekten tuhaf ama- sizler Bolşevik’siniz, bizler de Menşevik gibi kendimi hissediyorum burada. Bolşevikler de Duma’da çoğunluktaydı ve onların istediği oldu, onların isteği üzerinden sistem belirlendi ve sistem özü itibarıyla devletçiydi. Yani bir ‘gros plan’ vardı, her şeyi planlıyordu. Kimin ne giyeceğine, kimin ne yiyeceğine neredeyse karar veriyordu. Süreyya Bey, siz de duyun, Adalet ve Kalkınma Partisini bir tür Sovyetler Birliği, Sovyetler Birliği Komünist Partisine benzettiğimi söylüyorum.”



HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu