HDP'li vekilden 'Turhal’da linç girişimi' açıklaması

Tokat’a bağlı Turhal ilçesinde, alacak verecek yüzünden başladığı belirtilen kavganın linç girişimine döndüğü ve yağma yaşandığı belirtildi. HDP'li vekil Ali Kenanoğlu linç girişimi yaşandığını belirtirken, Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, olayların kontrol altına alındığını söyledi.

Tokat’a bağlı Turhal ilçesinde, alacak verecek yüzünden başlayan kavganın linç girişimine döndüğü belirtiliyor.

HDP'li vekil Ali Kenanoğlu, yaşanan olaylara ilişkin, "Acil... Turhal’da saldırı ve linç girişimi! Menderes cad. üzerinde bulunan Ağrı’lı ve Muş’lu kimi Kürt yurttaşların dükkanlarına yönelik saldırı ve linç girişimi yapılıyor. Dükkan içerisinde mahsur kalanlar var" derken, "Kavga kişisel, ticari nedelerle başlamış ancak başka bir boyut almış durumda. Acil tedbir alınması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Kenanoğlu daha sonra dükkanda mahsur kalanların güvenli şekilde çıkarıldığını açıkladı.

Kenanoğlu'nun olaya ilişkin bir mesaja verdiği yanıt ise şöyle:

Çok geçmiş olsun @beyzza_ozturk , acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve abinizi bıçaklayan kişi hukuk önünde cezasını çeker. Ama linç ve yağma ile değil... Ayrıca ben özel olarak birilerini savunmuyorum, linç ve yağmayı önlemeye çalışıyorum. https://t.co/N4m8KLuTdc — Ali KENANOĞLU (@alikenanoglu) August 18, 2019

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, olaya ilişkin yaptığı açıklamada iki grup arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucunda tarafların yakınlarını ve köylülerini çağırması nedeniyle bir toplumsal olay yaşandığını belirterek, “Bu toplumsal olayda ilk anda 3 vatandaş yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve il merkezinden gelen özel harekat ve çevik kuvvetin de müdahalesi ile olaylar yatıştırılmış, gruplar ayrılmıştır. Şu anda durum ilçemizde kontrol altındadır. Yaralanan 3 şahsın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. İlçemizde olaylar sırasında 7 adet işyerinin camları kırılmak sureti ile maddi hasar meydana geldi. 3 adet aracın da yine tahrip edilmesi söz konusu olmuştur. Durum ilçemizde kontrol altındadır. Vatandaşların da artık evlerine gitmelerinde kendi güvenlikleri açısından ve toplumun huzuru açısından fayda görülmektedir” dedi.