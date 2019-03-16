HDP'li vekilden Halepçe için 'Kürt soykırımı' kanun teklifi

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, Halepçe katliamının 'Kürt soykırımı' olarak tanınması için Meclis'e kanun teklifi verdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Murat Sarısaç, Halepçe Katliamının "Kürt soykırımı" olarak tanınması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kanun teklifi verdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, teklifte, "Irak Baas rejiminin 'Enfal Harekatı' koduyla devreye koyduğu bu konsept çerçevesinde; Kürtlere yönelik kimyasal silah kullanma, toplu infaz, havadan bombalama ve yerinden göçertme gibi acımasız yöntemlere başvurulmuş ve bunun sonucunda 4 bin 500 köy yakılıp yıkılmış, 1 milyondan fazla kişi mülteci durumuna düşmüş ve 200 bine yakın Kürt katledilmiştir" denildi.