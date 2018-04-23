HDP'li vekilden 'Abdullah Gül' açıklaması: Seçmenimizi ikna etmeye çalışacağız

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, ikinci tura kendi adaylarının kalmaması ve Abdullah Gül'ün aday olup kalması durumunda, 'Elbette kendi seçmenimize Abdullah Gül’e oy vermesi için ikna etmeye çalışacağız' dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, “2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok öne çıkan isim Sayın Demirtaş. Ama bu konuda bir karar alınmış değil. Parti Meclisimiz bu konuda kararını verecek” dedi.

Rûdaw'a konuşan Ziya Pir, HDP’nin seçimde ismi geçen partilerle (HÜDA-PAR/ CHP) ittifak yapmayacağını, anketlere göre yüzde 10 barajını geçtiklerini söyledi.

Pir, Abdullah Gül'ün olası adaylığına ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Seçimlerde Abdullah Gül’ün aday olması durumda onu destekler misiniz?” sorusuna Ziya Pir şu yanıtı verdi:

Spekülatif bir soru olduğu için spekülatif bir cevap verebilirim ancak. Yani eğer birinci turda HDP adayımız olacaksa elbette ona yükleneceğiz. Ancak ikinci turda Erdoğan’ın karşısında kim olacaksa artık kim çıkacaksa bu Abdullah Gül de olsa, elbette kendi seçmenimize Abdullah Gül’e oy vermesi için ikna etmeye çalışacağız. Şunu da buradan belirtmek istiyorum. Özellikle Diyarbakır ve çevresinde halkın içindeyim. Partiler üstü bir aday söz konusuysa, bu isim Abdullah Gül ise, bizim seçmenimizden de bize bir baskı var. Yani Abdullah Gül’ü destekleme konusunda bir baskı alttan var. Fakat Abdullah Gül henüz kendisi karar vermeden önce bu konuları konuşmak çok spekülatif olur.