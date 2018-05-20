HDP'li vekil istifa kararı aldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 24 Haziran’da yapılacak milletvekili genel seçimi için Saadet Partisi (SP) İstanbul 3’üncü bölgeden aday olacağı belirtildi. Tan’ın yarın HDP’den istifa edeceği öğrenildi.

HDP’den 24’üncü dönemden bu yana milletvekili olan Altan Tan’ın, 24 Haziran’da yapılacak milletvekili seçiminde SP’den İstanbul milletvekilliği için aday olacağı belirtildi.

DHA'nın haberine göre, HDP’den başvurusu olmadığını açıklayan Tan, SP’de siyaset yapmak için birkaç kez Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile görüşmüştü.

Yapılan görüşmeler sonrası Tan’ın, SP’den İstanbul 3’üncü bölge 1’inci sıradan milletvekili adayı olacağı öğrenildi. Halen HDP Diyarbakır milletvekili olan Altan Tan’ın yarın HDP’den istifa edeceği belirtildi.