HDP'li vekil: Erdoğan tutuksuz yargılanmalı

HDP Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin, 'Erdoğan'ın emeklilik hayatını yaşaması lazım. Siyaseten tükenmiş bir siyasetçiden bahsediyoruz. Biz Erdoğan'ın adil yargılanmasını istiyoruz bütün bu yaptıklarından dolayı. Tutuksuz yargılanmasını istiyoruz' dedi.

HDP Milletvekili Garo Paylan, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya 24 Haziran seçimleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Paylan, seçimlerde Meral Akşener'in ikinci tura kalma ihtimalinin olmadığını söyleyerek, "Akşener, 90'lı yıllarda pek çok karanlık siyasetin başındaydı, İçişleri Bakanı'ydı. O dönemde Ermeni dölü demişti. Ermeni dölü diyerek hakaret etmişti, ben bir Ermeni olarak şimdi nasıl Akşener'e oy vereyim? Önyargılarım var ama bu önyargılarımı gidermek Akşener'in görevi. Ama şunu da söyleyeyim, Akşener'in ikinci tura kalma ihtimali yok, ikinci tura ya Demirtaş kalacak ya sayın Muharrem İnce kalacak, bu net, anketlerde görülüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adil ve tutuksuz yargılanmasını gerektiğini söyleyen Paylan, "Bu dönemde o kadar çok mağduriyet yarattı ki artık Erdoğan'ın emeklilik hayatını yaşaması lazım. Siyaseten tükenmiş bir siyasetçiden bahsediyoruz. Biz Erdoğan'ın adil yargılanmasını istiyoruz bütün bu yaptıklarından dolayı. Tutuksuz yargılanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.