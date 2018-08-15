HDP'li Temelli'den Demirtaş'a yanıt: Özeleştiri vermeyeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Selahattin Demirtaş'ın 'HDP tatil havasından çıkmalı' eleştirisine yanıt verdi. Temelli, 'Demirtaş bir eleştiri yapıyorsa kıymetlidir, fakat yöntem yanlış' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "HDP tatil havasından çıkmalı" eleştirisine yanıt verdi. Temelli, "Öyle bir şey yok, çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Demirtaş, 10 Ağustos'ta ANF'de yayınlanan makalesinde "HDP tatil havasından çıkıp sahaya inmeli" mesajını vermiş, "Kendine karşı korumacı yaklaşımlarla, faşizm ile örtülü uzlaşma arayışıyla halka öncülük yapılamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Dün katıldığı bir TV programında konuşan Sezai Temelli ise, Demirtaş'ın eleştirisini şu sözlerle yanıtladı: