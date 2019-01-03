HDP'li Sibel Yiğitalp'e 26 yıl hapis talebi

HDP'nin eski Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında 'terör örgütü propagandasına dönüşen 16 eylem ve etkinliğe katıldığı' iddiasıyla 10 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında "terör örgütü propagandasına dönüşen 16 eylem ve etkinliğe katıldığı" iddiasıyla 4 ayrı suçtan 10 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yiğitalp hakkında daha önce "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak", "halkı kanunlara uymamaya tahrik" ve "görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından 11 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edilmişti.

Birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianamede ise Yiğitalp'in "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 10 yıldan 26 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.