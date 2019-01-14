HDP'li Selma Irmak ile Sebahat Tuncel süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başlıyor

HDP eski milletvekili Selma Irmak ile DBP eş başkanı Sebahat Tuncel, Öcalan'a uygulanan görüş yasağının kaldırılması talebiyle yarın süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başlıyor.

HDP eski milletvekili Selma Irmak ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eş başkanı Sebahat Tuncel, yarın açlık grevine başlıyor.

Irmak ve Tuncel’in, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamaya göre açlık grevi, Abdullah Öcalan’a uygulanan görüş yasağının kaldırılması talebiyle süresiz ve dönüşümsüz olacak.

Irmak ve Tuncel’in avukatları Bülent Aşa tarafından Kandıra Cezaevi önünde okunan açıklamada şöyle denildi: “Leyla Güven arkadaşımızın başlattığı süresiz ve dönüşümsüz açlık grevi 68. gününde. Sayın Öcalan’ın kardeşi ile yapmış olduğu yarım saatlik görüşme önemlidir. Ancak bu tecrit ve izolasyon politikasının son bulduğu anlamına gelmemektedir. Mutlak tecrit ve izolasyon politikasının son bulması için bizler de 15 Ocak’tan itibaren süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başlıyoruz. Mutlak tecrit son bulana kadar eylemimizin devamı konusundaki kararlılığımızı belirtmek istiyoruz. Tüm demokrasi güçlerini açlık grevi direnişçilerinin taleplerinin karşılanması için dayanışma ve mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.”