HDP'li Sancar: Binali Bey'e çok saygı duyuyoruz, bu tartışmayla sıkıntıya sokmak istemedik

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın Arjantin ve Senegal'e düzenlediği ziyaretlere AKP, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP'li vekiller katılırken, gezide yer alan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, izlenimlerini köşesine taşıdı.

Yazısında Binali Yıldırım'ı öven Altaylı, örnek olarak HDP'li Mithat Sancar'la yaşadığı diyaloğu aktardı. Altaylı, Binali Yıldırım'a HDP'ye ilişkin bir soru sorduğunu ancak Mithat Sancar'ın konuyu kapatmak istediğini belirtirken, Sancar'ın daha sonra kendisine, "Yanlış anlamayın. Konuyu kapatmak istememin nedeni Binali Bey’e olan saygımız ve muhabbetimiz. Kendisine çok saygı duyuyoruz. Bu yüzden bu tartışmayla Binali Bey’i sıkıntıya sokmak istemedik" dediğini ifade etti.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

Buenos Aires’te Büyükelçilik rezidansında Yıldırım ve milletvekilleri ile sohbet ediyorduk. Bu sohbet sırasında Binali Bey’e yerel seçimler ve HDP ile ilgili bir soru sordum. Binali Bey, kırıp dökmeden, kimseyi kırmayacak ve Anayasal Hukuk Devleti kavramının zedelenmesini önleyecek türde bir yanıt verdi. Bu sırada TBMM Başkanvekili ve HDP Mardin Milletvekili Prof. Mithat Sancar lafa girdi ve “Fatih Bey, bu konuyu kapatalım” dedi.

Daha sonra rezidansın bahçesinde Mithat Bey ile sohbet ederken, “Yanlış anlamayın. Konuyu kapatmak istememin nedeni Binali Bey’e olan saygımız ve muhabbetimiz. Kendisi gerçekten son derece pozitif, konulara çok yapıcı yaklaşan bir Meclis Başkanı. Kendisine çok saygı duyuyoruz. Bu yüzden bu tartışmayla Binali Bey’i sıkıntıya sokmak istemedik” dedi.