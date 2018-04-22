HDP’li Pir’den CHP’ye destek: Demokrasi adına doğru bir adım

HDP milletvekili Ziya Pir, 15 milletvekilinin İyi Parti’ye geçmesini ‘CHP’nin yaptığı demokrasi adına doğru bir adım’ sözleriyle değerlendirdi. Pir ayrıca Erdoğan ile yarışacak adayı destekleyebileceklerini de söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır milletvekili Ziya Pir, CHP’den 15 milletvekilinin İyi Parti’ye geçmesini “İyi Parti’nin seçimlere katılmasından yanayım. CHP’nin yaptığı demokrasi adına doğru bir adım. Ama CHP, her konuda böyle ilkeli davranmıyor” sözleriyle değerlendirdi. Pir, ikinci turda Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan ile yarışacak adayı, ilkelerini kabul etmesi durumunda destekleyebileceklerini söyledi.

Pir, CHP’nin milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasının demokrasiye aykırı olduğunu söylemesine rağmen kaldırılması yönünde oy verdiğine, Meclis’e gelen savaş tezkeresini onayladığına dikkat çekti. Ancak “Öyle ya da böyle İyi Parti’nin seçimlere katılmasına ben karşı değilim” dedi.

HDP’nin cumhurbaşkanı adayının yetkili kurullarında tartışıldıktan sonra açıklanacağını söyleyen Pir, adı geçenler arasında eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş'ın da olduğunu belirtti.