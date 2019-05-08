HDP'li Kurtulan'dan 'Öcalan ve YSK' yorumu: Buraya denk mi getirildi, özellikle mi ayarlandı bilmiyorum

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Abdullah Öcalan'ın 8 yıl aradan sonra avukatlarıyla görüştürülmesine ve YSK'nin İstanbul kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kurtulan, YSK’nin yenileme kararı verdiği İstanbul seçimleriyle ilgili HDP’nin stratejisinde bir değişiklik olmadığını söyledi.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuşan Kurtulan, “Bu görüşmenin İstanbul seçimiyle ilgili olduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Biz seçimle ilgili olacağını düşünmüyoruz. Olması gereken, gecikmiş bir adım atıldı. Buraya denk mi getirildi, özellikle mi ayarlandı bilmiyorum ama çoktan bu adımın atılması, bu işin bitirilmesi, ölümler olmadan buna müdahale edilmesi, bu yasal hakkın kullanımı için adımlar atılması gerekiyordu. Avukatların beyanı perşembe günü görüşme yapıldığı yönünde. 2 gün notlar tutuluyor sonra veriliyor. Bunlar ayarlandı mı, ayarlanmadı mı ben orasını bilmem. HDP olarak bizim hesabımız ölümlerin durması daha fazla ölüm yaşanmadan tabut çıkmadan müdahale edilip bu sürecin bitirilmesi. Öcalan’ın üzerindeki tecridin kalkıp avukat ve aile görüşmesinin sağlanması”