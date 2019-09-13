HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden yurttaşların bulunduğu araca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi sürüyor.
'BELEDİYE ARACI' İDDİASI
Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 kişiden HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş gözaltına alındı.
Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş ile birlikte HDP İlçe Başkanı A.K, HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. da gözaltına alındı.