HDP'li İmam Taşçıer'den yeni açıklama

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Rudaw'da 'Kürtler İstanbul'da AKP'ye oy verebilir' başlığıyla yayımlanan söyleşisiyle ilgili bir açıklama yaparak söylediklerinden 'Kürtler AKP'ye oy verecek' sonucu çıkarılamayacağını söyledi. Öte yandan HDP MYK'sının 'İmamoğlu'nu desteklemek üzere İstanbul İttifakı kararı aldığı' şeklindeki haberlerin resmi bir açıklamaya dayanmadığını hatırlatanlar HDP içindeki farklı görüşlerin farklı kanallarla kendi eğilimlerini kamuoyuna sızdırdıklarını düşünüyor.

Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmesi ve ardından içeriği kamuoyuna duyurulan bir mektubun avukatlara teslim edilmesiyle 23 Haziran seçimlerinde HDP'nin tavrının değişip değişmeyeceği sorusu gündeme geldi. HDP'nin ağırlıklı isimlerinden gelen açıklamalarda '31 Mart öncesindeki politikanın sürdürüleceği' ifade ediliyordu. Öte yandan özellikle açıklamalarda yer alan HDP'nin muhalefetteki ittifak tarafından yalnız bırakıldığı yönündeki sitemkar cümleler kuşkulara yol açtı.

Birgün'de bu sabah yayımlanan haber aracılığıyla kamuoyuna ulaştırılan bir bilgi, HDP'nin seçim kararının kesinleştiği, İmamoğlu'nun destekleneceği şeklindeydi.

Bundan saatler sonra Barzani çizgisindeki Rudaw'da HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in bir söyleşisi yayımlandı. Rudaw söyleşiyi 'Kürtler İstanbul'da AKP'ye oy verebilir' başlığıyla sundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Rudaw kanalıyla 2 Mayıs'ta İmralı'da Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmenin içeriği hakkında açıklamalarda bulunmuş, görüşmenin İstanbul seçimleri üzerinde olması muhtemel etkilerine değinmişti.

"Kim Kürt sorununun çözümü için adım atarsa Kürtler ona oy verebilir" diyen Taşçıer, "AKP adım atacaksa AKP'ye verir. AKP adım atmaz, CHP samimi bir şekilde Kürtlere yaklaşırsa CHP'ye verir.Geçmiş seçimlerde AKP'ye oy veren 300 bine yakın Kürt vardı. Bunlar da 31 Mart seçimlerinde AKP'ye oy vermedi" ifadelerini kullanmıştı.

Taşçıer, görüşlerinin tartışılmaya başlandığı saatlerde sosyal medya hesabından paylaştığı yeni mesajında, söylediklerinden Kürtlerin AKP'ye oy vereceği sonucu çıkmadığını belirtti. Taşçıer mesajında; "Kürtler AKP’ye oy verecek” sonucu çıkarılamaz. Kastım şu; hangi güç Kürt Sorunu’na samimi politikalar üretir ve demokrasi cephesi için partimizle ortaklaşırsa, Kürtler de onlarla ittifak yapar. İst. seçimi için partimiz, demokrasi güçleriyle karar verecek" dedi.

Röportajımdan “Kürtler AKP’ye oy verecek” sonucu çıkarılamaz. Kastım şu; hangi güç Kürt Sorunu’na samimi politikalar üretir ve demokrasi cephesi için partimizle ortaklaşırsa, Kürtler de onlarla ittifak yapar. İst. seçimi için partimiz, demokrasi güçleriyle karar verecek. — Imam Tascıer (@ImamTascier) 9 Mayıs 2019

Taşçıer'in twitter kanalıyla yaptığı bu son açıklama da, HDP MYK toplantısından sızan İmamoğlu'na destek bilgisini doğrular nitelikte değil. Öte yandan, Rudaw'a yaptığı açıklamaların HDP'nin AKP'ye destek vereceği şeklinde yorumlanmasına da bu açıklamayla birlikte karşı çıkmış oldu.

HDP içindeki tartışmaları takip eden kaynaklar, iki farklı yaklaşımın hâlâ değerlendirilmekte olduğunu söylüyorlar. 31 Mart öncesinde sürdürülen politikanın sürdürülmesi ve AKP'nin HDP'nin anahtar rol üstlendiği bir süreçte 'düşürülmesi' bir ihtimal olarak değerlendirilirken, bunun karşısında da Cumhur ittifakının çok sıkıştığı, bu koşullarda önemli siyasal ödünler koparılabileceği görüşü var.

MYK toplantısına ilişkin haberlerin sızdırılması da, Kürt siyaseti içinde Barzani'ye daha yakın olduğu bilinen Taşçıer aracılığıyla Rudaw'da yayımlanan ihtimallerin duyurulması da süren tartışma kapsamında değerlendiriliyor.