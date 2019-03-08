HDP’li iki vekil daha açlık grevine başladı

HDP Van milletvekilleri Tayip Temel ve Murat Sarısaç da Leyla Güven'e destek için açlık grevine başladıklarını açıkladı.

HDP Diyarbakır il binasında başlatılan açlık grevi sürerken, HDP Van milletvekilleri Tayip Temel ve Murat Sarısaç ile A. Halik Kurt ve Yusuf Ataş da açıklama yaparak açlık grevine dahil oldu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven’in, "Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması" talebiyle başlattığı açlık grevi 121’inci gününde devam ederken, cezaevlerinde tutukluların başlattığı eylem yayılıyor. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ile parti üyeleri Sevican Yaşar, Salih Cansever, İsmet Yıldız, Salih Tekin ve Bilal Özgezer de aynı taleple 3 Mart’ta partinin Diyarbakır il binasında açlık grevi eylemi başlattı. Eylemin başlatılması ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınan ve dün serbest bırakılan 5 HDP’li, il binasına gelerek eylemlerine devam etti.

Bugün de Van milletvekilleri Tayip Temel ve Murat Sarısaç ile A. Halik Kurt ve Yusuf Ataş açlık grevine dahil oldu. Vekil Temel ve beraberindekiler HDP il binası önünde açıklama yapmak istedi. Grup, parti binasının önünü kapatan polislerle uzun süre tartıştı. Temel ve Sarısaç ile beraberindekiler, parti binası kapısında açıklama yaptı. Çevik kuvvet polisleri kalkanlarını havaya kaldırarak gazetecilerin açıklamayı izlemesi ve görüntü almasını engelledi.

Bunun üzerine Vedat Aydın Konferans Salonu’na geçen grup, açıklamalarını burada yaptı.