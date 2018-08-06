HDP'li Filiz Kerestecioğlu: Yok olalım istiyorsunuz

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, gündeme ilişkin Cumhuriyet gazetesinde bir yazı kaleme aldı.
"Baktıkça yüzünüz acıyor!" başlıklı yazıda, "Gerçekten merak ediyorum: Daha ne istiyorsunuz?" diye soran Kerestecioğlu, "Cevabı biliyorum! Yok olalım istiyorsunuz. Bütün hırslarınızın ve kifayetsizliklerinizin aynasıyız! Savaşların, soykırımların, istismarların, yolsuzlukların, kabalıkların aynasıyla yüzleşmek zordur. Yılların geleneğiyle hep aynı usulü sürdürdüğünüz ve buna hep ayna olduğumuz için yok olalım istiyorsunuz! Baktıkça yüzünüz acıyor!" ifadelerini kullandı.
"Ha bu arada her türlü Amerika şu bu işbirliği memlekette yıllardır gırla giderken, antiemperyalist ve devrimci olanlar bizlerken de hırslanıyorsunuz!" diyen Kerestecioğlu, şöyle devam etti:
"Hırsla, üsleri veren, milyar dolarlarca dış borç yapan siz değil de, sanki antiemperyalist olan sizmişsiniz gibi yine bize çıkışıyorsunuz: “Ülke ne halde hainleeer!” Gerçekten merak ediyorum: Daha ne istiyorsunuz!
Sözünüze söz katan, o da yetmeyip olmayanı bile yazan basın sizde! Her türlüsü çeşit çeşit mevcut.
Siz kim misiniz? Bazen İttihat Terakki, bazen Yassıada, bazen 12 Eylül, bazen...