HDP'li Filiz Kerestecioğlu: Yok olalım istiyorsunuz

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Cumhuriyet gazetesi için bir yazı kaleme aldı. Kerestecioğlu, 'Gerçekten merak ediyorum: Daha ne istiyorsunuz? Cevabı biliyorum! Yok olalım istiyorsunuz. Bütün hırslarınızın ve kifayetsizliklerinizin aynasıyız!' dedi.

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, gündeme ilişkin Cumhuriyet gazetesinde bir yazı kaleme aldı.

"Baktıkça yüzünüz acıyor!" başlıklı yazıda, "Gerçekten merak ediyorum: Daha ne istiyorsunuz?" diye soran Kerestecioğlu, "Cevabı biliyorum! Yok olalım istiyorsunuz. Bütün hırslarınızın ve kifayetsizliklerinizin aynasıyız! Savaşların, soykırımların, istismarların, yolsuzlukların, kabalıkların aynasıyla yüzleşmek zordur. Yılların geleneğiyle hep aynı usulü sürdürdüğünüz ve buna hep ayna olduğumuz için yok olalım istiyorsunuz! Baktıkça yüzünüz acıyor!" ifadelerini kullandı.

"Ha bu arada her türlü Amerika şu bu işbirliği memlekette yıllardır gırla giderken, antiemperyalist ve devrimci olanlar bizlerken de hırslanıyorsunuz!" diyen Kerestecioğlu, şöyle devam etti: