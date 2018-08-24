HDP'li eski vekil Yunanistan'da gözaltına alındı

Eski HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’in Yunanistan’a gittiği ve Dedeağaç Polis Merkezi’nde gözaltına alındığı öğrenildi.

Eski HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’in Yunanistan’a gittiği ve Dedeağaç Polis Merkezi’nde gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre 25 ve 26. dönem HDP Şırnak milletvekili olan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan Leyla Birlik, Yunanistan'a gitti.

Birlik'in Alexandrapolis’te (Dedeağaç) polis merkezinde gözaltında tutulduğu öğrenildi.

Birlik’in, buradan Geri Gönderme Merkezi’ne gönderileceği öğrenildi.

Hürriyet'in iddiasına göre Birlik, Yunanistan’a iltica talebinde bulunacaktı. Birlik, 4 Ocak 2017’de Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, "Yurtdışına çıkma yasağı" konularak serbest bırakılmıştı.