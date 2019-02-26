HDP'li eski bakandan Ayhan Bilgen'e 'Maçoğlu' eleştirisi

HDP Grup Başkanvekili olan Kars Milletvekili ve Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen'in, Dersim Demokratik Halk Dayanışması'nın TKP listesinden Dersim (Tunceli) Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Fatih Mehmet Maçoğlu'nu hedef alan sözlerine, yine HDP'li bir isimden tepki geldi.

31 Mart seçimlerinde Dersim Demokratik Halk Dayanışması'nın TKP listesinden Dersim (Tunceli) Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, HDP Grup Başkanvekili olan Kars Milletvekili ve Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen tarafından hedef alınmış, Maçoğlu'nun adaylığının "başkalarının işine geldiğini", bu yüzden şirinleştirildiğini ve herkesin ülkede kendisini bu kadar kolay komünist diye tarif edemediğini ileri sürmüştü.

Bilgen, Maçoğlu'na ilişkin "proje" derken, havuz medyasının Maçoğlu'na yer verdiğini iddia etmişti.

Bu sözlere ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulunan HDP'nin 25 ve 26. dönem İzmir Milletvekili ve eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, "Komünist aday için hemen 'kimin projesi olduğunu biliyoruz.' Ne demek bu? Dün desteklediğinizi bu gün desteklemeyebilirsiniz ama siyasi hafiflik yapmadan!" dedi.