HDP'li Ertuğrul Kürkçü kararını açıkladı

HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, yeni dönemde vekil adayı olmadığını açıkladı.

HDP milletvekili Ertuğrul Kürkçü, 24 Haziran seçimlerinde aday olmadığını açıkladı.

Kürkçü, "Halklarımızı TBMM'de temsil nöbeti sona eriyor. Bu, HDP'nin yürüyüşüne güç katmak, Kürtlerin kurtuluşuna eşlik etmek, faşizmi yenmek, sosyalist bir dünya mücadelesini sürdürmek, yaşadığımız ve çalıştığımız her yeri ve her anı dönüştürmek için yeni bir imkan sadece. Merhaba hayat!" ifadelerini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan da vekil adaylığı başvurusu yapmadığını açıklamıştı. Tan'ın Saadet Partisi'nden vekil adayı olması bekleniyor.