HDP'li Buldan erken seçimi niçin Bahçeli'nin duyurduğunu açıkladı

HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, Devlet Bahçeli'nin erken seçim teklifiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Devlet Bahçeli, Erdoğan'dan habersiz böyle bir kararı açıklayamaz. Erdoğan, tükürdüğünü yalamak istemiyor. Söyleyemeyeceklerini kankası Bahçeli'ye açıklatıyor. Eğer böyle bir karar aldıysanız, biz de HDP olarak hodri meydan diyoruz" dedi.

HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Konuşmasına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne yaptıkları ziyareti anlatarak başlayan Buldan, Kürtlerin ortak mücadele etmesi gerekliliğinin önemine dikkat çekti.

Suriye'ye yönelik ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği hava harekatını eleştiren Buldan, "Bombalar halkların tepesine yağmıştır. Suriye'de savaş değil, ortak çözüme ihtiyaç var. Biz elbette kimyasal silahlara karşıyız. Bağımsız heyetler denetlemeden böyle bir operasyona girilmesinden halklar zarar görmüştür" dedi.

BULDAN: KÜRT HALKI EN ÇOK ALLAH'A İNANAN BİR HALKTIR

Buldan şöyle devam etti:

AKP ve MHP koalisyon iktidarı da Suriye'deki işgalci tutumundan vazgeçmelidir. Türkiye'de, Suriye'de, İran'da ve Irak'ta Kürtlersiz gerçekleştirilecek her adım sonuçsuz kalacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖSO'yu kastederek 'Onlar teröristlere karşı Allahsız olanlara karşı savaşıyor' diye bir ifade kullandı. Kendisine müslüman diyen bir liderin Afrin halkına Allahsız demesini buradan şiddetle eleşitiriyorum. Allah'a inanan hiç kimse insanların ölmesinden yana olmaz. İnsan ölümleri üzerinden siyaset yapan bir ülkenin cumhurbaşkanının Allah'a olan inancını elbette ki sorgularız. En çok Allah'a inanan bir halktır Kürt halkı."

"ERKEN SEÇİMİ NEDEN BAHÇELİ AÇIKLADI?"

Buldan, erken seçimi neden Bahçeli'nin açıkladığını şu sözlerle değerlendirdi:

"Devlet Bahçeli 26 Ağustos'ta erken seçim yapılma teklifinde bulundu. Kendi açıklaması olarak kimse görmesin. Devlet Bahçeli, Erdoğan'dan habersiz böyle bir kararı açıklayamaz. Erdoğan, tükürdüğünü yalamak istemiyor. Söyleyemeyeceklerini, kankası Bahçeli'ye açıklatıyor. OHAL varken bu ülke demokratik bir biçimde nasıl seçime gidecek. Eğer böyle bir karar aldıysanız, biz de HDP olarak hodri meydan diyoruz. Ve herkese çağrı yapıyorum. Bu ülkede AKP'yi devirmenin zamanı gelmiştir."

"SEÇİMLERDE KÜRT TOKADI YEMEYE HAZIRLANIN"

Buldan şunları söyledi:

"Afrin'e giderken Osmanlı tokadı atacağız demişlerdi. Seçimlerde Kürt tokadı yemeye hazırlanın. Kürtlerin attığı tokatla feleğinizi şaşıracaksınız."