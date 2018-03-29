HDP'li Beştaş: Ensarioğlu'nun Kürtler adına konuşma hakkı yok

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun AKP -MHP ittifakına ilişkin 'Bu ittifak Kürt düşmanlığı üzerine kurulmuş bir ittifak değil ki' sözlerine HDP'den yanıt geldi. HDP Milletvekili Meral Beştaş, "Öncelikle Sayın Ensarioğlu'nun Kürtler adına konuşma hakkı yok" dedi.

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun “HDP’nin baraj problemi yok çünkü barajı aşamıyorlar” iddiasına HDP’den yanıt geldi. HDP Milletvekili Meral Beştaş, AKP'li Galip Ensarioğlu’na ‘Hayal dünyasında yaşıyor, kafasını kaldırıp etrafına baksın’ sözleriyle yanıt verdi. Ensarioğlu’nun AKP–MHP ittifakına ilişkin ‘Kürt düşmanı bir ittifak değil’ sözlerine tepki gösteren Beştaş, “Öncelikle Sayın Ensarioğlu’nun Kürtler adına konuşma hakkı yok” yorumunda bulundu. AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’ya verdiği söyleşide “AKP Kürtler içinde desteğini arttırıyor” ifadelerini kullanmıştı. Artı Gerçek’ten Erdal İmrek’e konuşan konuşan Beştaş, “Kürtler AKP-MHP koalisyonunun Kürt düşmanlığı üzerine kurulduğunu gayet iyi biliyor. Ensarioğlu hayal dünyasında yaşıyor. Bir kafasını kaldırsın ve etrafına baksın. Kürtler politik bir halktır ve bu koalisyona gerekli cevabı verecektir” dedi.