HDP'li belediye başkanından AKP'li öğretmenine: Bize silgi çalmamayı tembihledin, mazbatamı çaldın

HDP’den Belediye Başkanı seçilen Yılmaz Berki ve Ayşe Minaz yerine AKP’li aday Salih Akman’a mazbata verilmesi ardından Tuşba’da ilk meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda Ayşe Minaz, AKP'li Akman'a tepki göstererek, 'Sen benim öğretmenimken arkadaşlarımızın kalemini, silgisini çalmamayı öğrettin ama görünen o ki sen sistem içerisinde büyük bir hırsız olmuşsun da senin haberin yok. En büyük hırsızlığı meğer siz yapıyorsunuz' dedi.

Van’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) eşbaşkanları Ayşe Minaz ve Yılmaz Berki'nin yüzde 52 oyla kazandığı Tuşba Belediyesi’nde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği gerekçesiyle HDP’li Berki yerine mazbatayı AKP'li Salih Akman'a vermişti. Bugün Tuşba Belediyesi'nin yapılan ilk meclis toplantısında gergin anlar yaşandı. HDP'den eşbaşkan seçilen ancak mazbatasına el konan Ayşe Minaz ve HDP'li meclis üyelerinin katıldığı toplantı, belediyenin meclis salonunda yapıldı.



Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, belediye meclis üyelerinin yerlerine oturmasının ardından salona giren AKP'li Akman HDP'lilerle tokalaşmak istedi ancak HDP'liler ellerine uzatmadı. Bir süre şaşkınlık yaşayan Akman ardından toplantıyı yönetmek için yerine geçti. Bunun üzerine HDP'li meclis üyeleri gündeme geçilmeden önce Eşbaşkan Ayşe Minaz'ın açıklama yapması için mikrofon istedi. AKP'li Akman'ın izin vermemesi üzerine ayağa kalkan Minaz, aynı zamanda ilkokul öğretmeni olan AKP'li Akman'a "Biz sizi tanımıyoruz. Her ne kadar buranın bir seçilmişi değil atanmışı da olsa benim ilkokul öğretmenimdir. Ben saygısızlık yapmak istemem ama bu uygulama karşısında gerekeni söylemem gerekiyor" dedi.



Minaz, "AKP bugün 31 Mart'ta çıkan iradeye saygı göstermiş olsaydı bugün bu başkanlık makamında atanmışlar değil, seçilmiş olan ben ve Yılmaz Berki olurduk. Bizler bugün büyük bir gaspla karşı karşıyayız. Bizim kazandığımız, meclis çoğunluğunun elimizde olduğu bir belediyede bize ‘öteki’ muamelesi yapılıyor. Biz adil bir yarışa girmedik, adil bir yarıştan çıkmadık. Bu adil olmayan yarışın sonunda bile 10 bin oy fark attık. AKP hükümeti devletin tüm olanaklarını arkasına alarak seçim çalışması yaptı. Oysa bizler halkın gücünü arkamıza alarak çalışma yürüttük. Biz, bizim olan belediyede başkanlığa el konularak şu an muhalefet durumuna düşürüldük. Hukuk, adalet ve demokrasi bu budur? Hukuk dediğiniz gaspçılık mıdır?" dedi.



Minaz, ardından aynı zamanda ilkokul öğretmeni olan AKP'li Salih Akman'a dönerek, "Salih Hoca sen benim öğretmenimken, arkadaşlarımızın kalemini, silgisini çalmamayı öğrettin. Ama görünen o ki sen sistem içerisinde büyük bir hırsız olmuşsun da senin haberin yok. En büyük hırsızlığı meğer siz yapıyorsunuz. Siz bu halkın iradesini gasp ederek o başkanlık koltuğunda oturmuş olabilirsiniz. Hatta kurbanlar kesip belediyeye geliyorsunuz. Siz hangi dine mensupsunuz? Siz bu halkın iradesini gasp edip burada belediye başkanlığı yapacağınızı mı zannediyorsunuz? Bu halkın içerisine yüzü ak bir şekilde çıkacağınızı mı zannediyorsunuz? Siz bu halkın belediye başkanı değilsiniz. O oturduğunuz koltuk halkın seçtiği ben ve Yılmaz Berki'nin koltuğudur. Siz bir gaspın ürünüsünüz. Ben bu meclise saygı duyarım ama size asla saygı duymayacağım. Biz size asla başkan demeyeceğiz ve sizi tanımayacağız. Size 'Salih efendi' diye hitap edeceğiz. Siz YSK'nin atamış olduğu birisiniz. Siz buranın seçileni değilsiniz" diye konuştu.