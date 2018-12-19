HDP'li Ayhan Bilgen belediye başkan adayı oldu

HDP, Kars Belediye Başkanlığı için Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen’i aday gösterme kararı aldı.

HDP Kars için Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen’i belediye başkan adayı olarak gösterme kararı aldı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, bazı yerlerde ön seçim bazı yerlerde merkezi eğilim ile adaylarını belirleyecek olan HDP, bazı kentler için adım atmaya başladı.

Kars’ı kazanılabilecek öncelikli yerlerden biri olarak belirleyen HDP, buradaki aday belirleme yönetimine merkezi eğilim yoklamasını esas aldı. Eş başkanlar, merkezi seçim komisyonun yaptığı değerlendirmeler sonrasında HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen’in Kars adayı olarak belirlenmesine karar verildi.

Bu arada yapılan merkezi yoklamalarda HDP’nin Ardahan Belediye Başkanı adaylığı için de, Taşkın Aktaş’ın isminin ön plana çıktığı belirtildi.