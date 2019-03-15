HDP'li Ahmet Türk: Antidemokratik uygulamalara karşı fren görevi görüyoruz

HDP'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Türk, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
HDP tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ahmet Türk,"İktidarın gün geçtikçe ayrıştıran bir noktaya gittiğini görüyoruz. Biz burada hükümetin antidemokratik uygulamalarına karşı fren görevi görüyoruz" dedi.
Ahmet Türk, “Türkiye partisi olmaya çalıştıklarını, ancak aydınların ve sanatçıların bu konuyu yeterince gündeme getirmeyerek, üzerlerine düşen görevi yapmadıklarını” söyledi. Türk, CHP ve İyi Parti ile ittifak yaptıkları iddialarını reddetti.
Hükümetin, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı bir siyaset izlediğinin altını çizen Türk, hiçbir partiyle ittifak içinde olmadıklarını ifade etti.
Ahmet Türk, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Ahmet Türk, özetle şunları söyledi:
- Her eleştirimizi bölücü, ayrımcı olarak adlandırırsanız orada demokrasiden bahsedilemez. Cumhurbaşkanı halkın iradesinden bahsediyor ama 95 belediyeye kayyum atanmış. Burada halkın iradesi yok mu?
- Demokratik siyasete inanıyorum, sorunların demokratik siyasetle çözüleceğine inanıyorum.
- Demokrasi, kardeşlik açısından ipleri koparan bir siyaset izliyor. İktidarın gün geçtikçe ayrıştıran bir noktaya gittiğini görüyoruz. Biz burada, hükümetin antidemokratik politikalarına karşı fren görevi görüyoruz.
- Tamamen Kürtleri hedef alan, Kürt düşmanlığı üzerinden siyaset yapıyor iktidar cephesi. Beka konusuyla apolitik seçmeni etkilemek istiyorlar. Ancak ayrıştıran politikanın kimseye bir faydası olmaz. Süleyman Soylu'nun söyledikleri akıl almaz iftiralar. Kalkıyor, '15-16 yaşındaki çocuk belediyede Ahmet Türk'ün karşısında ayak ayak üstüne atıyor, talimat veriyor' diyor. Mardin'de herkes bana saygı duyar, böyle şey olur mu?