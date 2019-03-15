HDP'li Ahmet Türk: Antidemokratik uygulamalara karşı fren görevi görüyoruz

HDP'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Türk, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

HDP tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ahmet Türk,"İktidarın gün geçtikçe ayrıştıran bir noktaya gittiğini görüyoruz. Biz burada hükümetin antidemokratik uygulamalarına karşı fren görevi görüyoruz" dedi.

Ahmet Türk, “Türkiye partisi olmaya çalıştıklarını, ancak aydınların ve sanatçıların bu konuyu yeterince gündeme getirmeyerek, üzerlerine düşen görevi yapmadıklarını” söyledi. Türk, CHP ve İyi Parti ile ittifak yaptıkları iddialarını reddetti.

Hükümetin, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı bir siyaset izlediğinin altını çizen Türk, hiçbir partiyle ittifak içinde olmadıklarını ifade etti.

Ahmet Türk, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Ahmet Türk, özetle şunları söyledi: