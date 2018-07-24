HDP'li Ahmet Şık'ın sözü kesildi, 2 birleşim çıkarılma cezası verildi

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında sözü kesildi. AKP'li milletvekillerinin kürsüye yürüdüğü konuşmanın ardından Şık'a Meclisten geçici olarak iki birleşim çıkarılma cezası verildi.

TBMM Genel Kurulunda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci bölümü üzerinde görüşmeler sırasında söz alan HDP İstanbul milletvekili Ahmet Şık'ın sözü kesildi.

AKP iktidarının meşru olmadığını söyleyen Şık, Türkiye'de hukukun rafa kaldırıldığını belirtti. Şık'ın "Hakikati söyleyenlere yönelik saldırganlığınızı ise acizliğinizle besliyorsunuz. Ahlaksızlığınızı, yeterli gelmediğini biliyor olsanız da" sözleri üzerine TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop Şık'ın mikrofonunu kapattı.

Bu sözlerin ardından TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Şık'ın mikrofonunu kapattı ve birleşime 5 dakika ara verdi. Bazı AKP milletvekilleri kürsüye gelerek Ahmet Şık'ın üzerine yürümek istedi.

İKİ BİRLEŞİM GEÇİCİ ÇIKARILMA CEZASI

Aranın ardından Şentop, Şık'ın sözlerinin iç tüzüğe aykırı olduğunu belirterek, Şık'a Meclisten iki birleşim geçici çıkarılma cezası verilmesini teklif etti.

Bunun üzerine HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "Şık'ın sözlerini etik değerler açısından ifade ettiğini ve milletvekillerinin şahsına yönelik sözler sarfetmediğini" söyledi.

Daha sonra Şentop, TBMM İçtüzüğü'nün 161'inci maddesine göre Şık'ın Meclisten geçici çıkarılmasını milletvekillerinin oyuna sundu.

Oylama sonucu, Şık'a geçici olarak iki birleşim Meclisten çıkarılma cezası verildi. Bunun üzerine Şık, partisinden bazı milletvekilleriyle birlikte Genel Kurul salonundan ayrıldı.

Meclisten geçici olarak çıkarılma cezası alan Ahmet Şık'ın bir aylık ödenek ve yolluğunun 3'te 2'si kesilecek.

İlgili konuşmanın bir kısmı şöyle:

"Bugüne dek hükmünü sürdüğünüz fiili yönetim biçiminizi daha da şeditleştirmek, kötülüğünüzün iktidarını arşa değdirmek ve zulmünüzü meşrulaştırmak için darbeye karşı tedbir görünümü altında OHAL ilan etmeniz hiç şaşırtıcı değildi.

251 insanın canına mal olan bir kanlı kalkışmayı, 'Allah’ın lütfu' diye görmenizin sırrı da burada saklıydı.

Darbeye direndiğini iddia edenlerin darbe hukukuna dört elle sarılması bu yüzden trajikomikti. Ama hem yaşanacak trajediye, hem de düşeceğiniz komik durumlara aldırmadan bunu yaptınız. OHAL’i ilan etmekte zaten hiç vakit kaybetmediğiniz gibi, 2 yıl boyunca bütün lütuflarından yararlanmaya da doymadınız.

Şimdi, yarattığınız toplumsal enkazın üzerine, bir de tüy dikmenin peşindesiniz.

Yurttaşlara karşı, kelimenin gerçek anlamıyla bir canavara dönüştürdüğünüz hukuku, bu yasal düzenleme ile kalıcılaştırmak istiyorsunuz."