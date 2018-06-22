HDP'li adayın evine silahlı saldırı

HDP Kocaeli milletvekili adayı Necmettin Doğrul'un evine silahlı saldırı düzenlendi. Doğrul “Aracın arkasında AKP bayrakları asılıydı. Ateş edenler daha sonra bozkurt işareti yaparak hızla uzaklaştı” dedi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, Doğrul suç duyurusunda bulundu.

HDP Kocaeli milletvekili adayı Necmettin Doğrul’un evine dün gece silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, Doğrul “Aracın arkasında AKP bayrakları asılıydı. Ateş edenler daha sonra bozkurt işareti yaparak hızla uzaklaştı” dedi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, HDP Kocaeli Milletvekili Adayı Necmettin Doğrul’un Gebze ilçesindeki evine silahlı saldırı düzenlendi. Evin önünden geçen iki araçtan açılan ateş nedeniyle eve kurşun isabet etti.

Gece geç saatlerde saldırının gerçekleştiğini söyleyen Doğrul, “Ben aldırış etmedim. Daha sonra ikinci kez evin önünde silah sesleri geldi. Balkonda baktığımda eve doğru arabanın içinden ateş eden birilerini gördüm. Aracın arkasında AKP bayrakları asılıydı. Ateş edenler daha sonra bozkurt işareti yaparak hızla uzaklaştı. Sabah olduğunda evin önünde ve duvarlarda kurşun izleri gördük” dedi.

Seçimlere saatler kala bu tarz provokasyonlara gelmeyeceklerini belirten Doğrul, “Bu saldırılar asla bize boyun eğdiremez. Onların kurşunlarına karşı bizler barajları yıkacağız” diye konuştu. Doğrul, saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.