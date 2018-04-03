HDP'li 3 isim hakkında 10 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici hakkında, 10 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Tuğluk, Kaplan ve Binici hakkında hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı üzerine 16-21 Mart 2012'de Diyarbakır'da Newroz'da yapılacak her türlü toplanma, eylem ve etkinliğin valilikçe yasaklanarak, söz konusu kararın ilgililere duyurulduğuna yer verildi.

İddianamede şunlar kaydedildi:

"Kent genelinde birçok sokakta erkek, kadın ve çocuklardan oluşan bazı gruplar yasa dışı eylem düzenlemeye başladı. Meydana gelen olaylar sırasında emniyet güçlerinin olaylara müdahale ettikleri, toplanan grupların da terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları görülmüştür. Güvenlik güçlerinin dağılmaları yönündeki uyarılarına rağmen gruptakilerin taşlı, molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı bombalar, nevruz alanın da ise yaklaşık 10 bin kişilik grup polise taşlı sopalı saldırılarda bulunduğu anlaşılmıştır."



"Tuğluk, terör örgütünün çağrısı ve talimatları doğrultusunda düzenlenen ve terör örgütü PKK'nın propagandası ve gövde gösterisi haline dönüştürülen eyleme katılarak ön saflarda yer almıştır" denilen iddianamede "Şüpheli, güvenlik güçlerinin dağılmaları yönündeki uyarılarına rağmen direnerek yolu araç trafiğine kapatıp, nevruz alanında terör örgütü propagandası olacak şekilde zafer işareti yaparak suça konu konuşmayı gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaplan ve Binici'nin ise yasaklanan Newroz'a "güvenlik güçlerine direnerek katıldığı" ve "Newroz alanında 'zafer işareti' yaptığı" kaydedildi.



İSTENİLEN CEZA

İddianamede, Tuğluk, Kaplan ve Binici hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" iddialarından 10 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.