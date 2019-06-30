HDP'den yeni çözüm süreci açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran seçimlerinin ardından "yeni çözüm süreci" tartışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Independent Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Temelli, "23 Haziran İstanbul seçimlerinden sonra yeni bir müzakere sürecinin başlayacağını düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

Demokratik siyaset, siyasetin özgürleşmesi ve demokratik müzakere birbirine bağlı gelişen süreçlerdir, öyle de olmalı. İmralı’dan gelen mesajlar doğru okunmalı ve tüm siyasi özneler bu sürece müdahil olmalıdır.Tecridin sonlanması, Kürt meselesinde Öcalan’ın muhataplığının kabul edilmesi ve görüşmelerin toplumsal uzlaşı zemininde yaygın ve etkili sürdürülmesi gerekiyor. Demokratik siyaset, siyasetin özgürleşmesi ve demokratik müzakere birbirine bağlı gelişen süreçlerdir, öyle de olmalı. İmralı’dan gelen mesajlar doğru okunmalı ve tüm siyasi özneler bu sürece müdahil olmalıdır.