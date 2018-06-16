HDP'den Suruç açıklaması: Hesabını sandıkta soracağız

HDP eş genel başkanı Sezai Temelli, partili milletvekilleriyle birlikte Suruç'ta bir açıklama yaptı. Suruç'ta yaşananların, iktidarın iktidarda kalma hesaplarının sonucu olduğunu belirten Temelli, 'Öfkemizi içimize bastıracağız, hesabını sandıkta soracağız. Partimizin ilan ettiği yası üç güne çıkardık' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP milletvekilleri ve milletvekili adayları Suruç’taydı.

Suruç’ta hayatını kaybeden ve dün defnedilen Celal ve Adil Şenyaşar’ın ardından bugün hayatını kaybeden baba Esvet Şenyaşar’ın cenazesine katılan Temelli, cenaze öncesi yaptığı açıklamada HDP’nin ilan ettiği yası bayram sonuna kadar uzattığını açıkladı.

'SURUÇ’TA YAŞANAN İKTİDARIN İKTİDARDA KALMA HESAPLARININ SONUCUDUR'

Temelli, şu ifadeleri kullandı:

“Büyük bir acı yaşıyoruz. Sadece Suruç’ta değil Türkiye’nin her yerinde bu acı hissediliyor. Yaşamını yitiren herkese Allah'tan rahmet, ailelere sabır diliyorum. Bu acıyı paylaşıyorum. Bunun geleceği belliydi. Seçim kararı alındığı günden bu yana bekleniyordu. İktidarı, defalarca uyarmamıza rağmen, kullandığı dil konusunda, partimizi hedefleştirmesi konusunda uyarmamıza rağmen devam ettiler. Bu olay kendiliğinden olmadı. İktidarın iktidarda kalma hesaplarının sonucudur. Lanet olsun böyle oy hesaplarına..."

'TELAŞLA PARTİMİZİ SUÇLAYAN AÇIKLAMALAR YAPTILAR'

Temelli sözlerini şöyle sürdürdü:

Olay daha tazeliğini korurken büyük bir telaşla bakanlar, Cumhurbaşkanı açıklamalar yaptı. İlk açıklamaların hepsinde partimiz suçlandı. Olayların asıl sorumlularını ortaya çıkarmakla sorumlu İçişleri Bakanı akla gelmeyecek açıklamalarla halkı aldatmaya çalışıyor. Bu nefret söylemi, bu kamplaştırma, kutuplaştırma, provokasyon, tam da bu gibi açıklamalar sonrası hayata geçiyor. Öyle tutarsızlar ki bu olayı, Sayın İnce’nin Demirtaş’ı ziyaretine bağlıyorlar. Böyle akıldan yoksunlar. Ama bu olayın arkasında gene provokasyonlar var. 3 sene önce Ceylanpınar’da, Suruç’ta olduğu gibi.

Bugün Suruç’un her yerinde kameralar var. Bu kamera kayıtlarını izleyip açıklama yapması gereken İçişleri Bakanı, elinde hiç delil yokken partimizi suçlayabiliyor. Aynı şekilde, Cumhurbaşkanı da partimizi suçluyor. Bir an önce bu deliller kamuoyu ile paylaşılsın, bu kayıtları savcılar incelesin, gizlilik kararı almadan bilgiler paylaşılsın. Hastanede yaşananlar herkesin malumu. Hastanede yaşananlar tüm çıplaklığıyla ortadayken, bu olayı basit bir tartışma gibi gösteren akıl suçu örtmektedir. Savcılara olayı aydınlatmaları konusunda çağrı yapıyorum.

'ÖFKEMİZİ İÇİMİZE BASTIRACAĞIZ, HESABINI SANDIKTA SORACAĞIZ'

Tüm HDP’lilere de çağrı yapıyorum; amaç bu provokasyonlara bizi çekmek, seçim güvenliğini ortadan kaldırmak, sandığa gidişi engellemek ve iradeyi gasp etmektir. Öfkemizi içimize bastıracağız ve hesabını sandıkta soracağız. 24 Haziran’dan sonra sorumluların hesap vermesi için bize bugün düşen itidalli olmaktır. Başta Suruç halkı olmak üzere tüm Türkiye halkları bu konuda sorumlu davranmalıdır.

'PARTİMİZİN İLAN ETTİĞİ YASI 3 GÜNE ÇIKARDIK'