HDP'den Soylu'ya: Saldırganlığı tedavi edilmesi gereken bir problem

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, 'İçişleri Bakanı'nın saldırganlığı tedavi edilmesi gereken bir problem' dedi.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine konuştu.

Huzur ve refahın ortadan kalktığını söyleyen Meral Danış Beştaş "Yoksullaşıyoruz" dedi. Beştaş, "Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre antidepresan kullanımı yüzde 700 artmış. Huzursuz, mutsuz bir Soylu döneminden geçiyoruz. Hak ihlallerinde, ölümlerde, kadına yönelik şiddette rekor artış var. İktidardan yana olmayan herkes düşman hukuku anlayışıyla terörize ediliyor" dedi.

'TEDAVİ EDİLMESİ GEREKEN BİR PROBLEM'

Beştaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim eş genel başkanımıza yönelik dilinizi nasıl açıklayayım bilemiyorum. Sayın Pervin Buldan, sizin basına yansıttığınız tehdidiniz karşısında itidalli bir dil kurdu. Siz Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olan, 20 milyonluk nüfusu temsil eden bir şahsiyete yönelik bu tehdit dilini hangi yetkiyle kullanıyorsunuz. Sayın Pervin Buldan halkı temsil ediyor. Bu saldırganlık gösterisi bırakın normal bir ülkede bakanlık yapmayı kesinlikle tedavi edilmesi gereken bir problem. Biz sizinle hep görüşürdük, telefonlarımıza çıkardınız. O tehdidinizden sonra hiçbir HDP milletvekili sizi aramadı. Çünkü siz tarafsız bir bakan değilsiniz. Olmadığınızı ilan ettiniz."