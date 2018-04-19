HDP'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin bir aday havuzu olduğunu belirtirken, şu anda tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın da aday havuzu içinde yer aldığını söyledi.

Erken seçim tarihinin açıklanması sonrası bir aday açıklaması da HDP'den geldi.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'nin 24 Haziran'daki seçime kendi adayıyla katılacağını ifade ederken, "Adayımızı belirlerken tüm Türkiye'nin adayı olması konusunda hassasiyetmizi koruyacağız" diye konuştu. Temelli, partisinin bir aday havuzu olduğunu belirtirken, şu anda tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın da aday havuzu içinde yer aldığına dikkat çekti.

'CHP KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, partisinin 24 Haziran'da göstereceği adayın parti tabanında en ciddi motivasyonu sağlayacak bir aday olacağını belirtirken, seçim ittifakı iddialarına da dolaylı olarak yanıt verdi. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, 24 Haziran'da kendi adayını çıkaracak" diye konuştu.