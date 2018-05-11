HDP'den parlamenter sistemi güçlendirme, asgari ücreti artırma vaadi

Seçim bildirgesini 14 Mayıs'ta açıklamaya hazırlanan HDP, parlamenter sistemi güçlendirme, asgari ücreti artırma vaadinde bulunacak.

HDP’nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine yönelik seçim bildirgeleri, 14 Mayıs’ta Ankara’da aynı anda açıklanacak. HDP kulislerinden edinilen bilgiye göre, hem Cumhurbaşkanı seçimi bildirgesi hem de milletvekili seçim bildirgesinde ortak vaatlerin öne çıkarılacağı ve birbirini tamamlayan bir yapıda olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda seçim kampanyalarının da birbiriyle tutarlı olacağı kaydediliyor.

ÖNE ÇIKACAK VURGULAR

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre parti kulislerinde 24 Haziran öncesi muhalefet partilerinde de cumhurbaşkanı adaylarının arasındaki yarışın öne çıktığı, bu durumun parlamenter sisteminin ikinci plana atılması anlamına geleceği ve Meclis’in artık önemi kalmadığı söylemini meşrulaştırdığı belirtiliyor. Bu kapsamda HDP’nin hem cumhurbaşkanı, hem de milletvekili seçim bildirgelerinde demokratik parlamenter sistemin güçlendirilmesi ve geçiş dönemi vurgusunun yapılacağı belirtiliyor. Seçim bildirgelerinde tek adam sisteminden parlamenter demokrasiye geçiş konusunda yapılacak reformlara yönelik vaatlerin de bulunacağı kaydediliyor.

HDP, Demirtaş’ın adaylığının kesinleşmesinin ardından hem YSK hem de TBMM’ye başvuru yapmaya hazırlanıyor. Başvuruda YSK’nin seçimlerin eşit koşullarda yapılması konusunda anayasal yükümlülüğü bulunduğu hatırlatılacak; Demirtaş’ın diğer adaylar gibi kampanyasını yürütmesi, bunun için serbest kalması gerektiği belirtilecek. HDP aynı zamanda TBMM Başkanlığı’na da başvurarak HDP Meclis grubunun adayı Demirtaş’ın serbest kalması gerektiği yönünde bir başvuru yapacak.

ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ VAADİ

HDP bünyesindeki farklı komisyonların seçime yönelik hazırlık ve önerileri strateji komisyonunda ele alınıyor. Bu kapsamda HDP’nin asgari ücret vaadinin yoksulluk sınırına göre belirlenmesi yönündeki öneri tartışılıyor. Edinilen bilgiye göre asgari ücretin yoksulluk sınırının en az yarısı kadar olması gerektiği görüşü öne çıkarken, bunun yaklaşık 2 bin 700 TL tutarında olduğu ifade ediliyor