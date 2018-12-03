HDP'den ortak aday sinyali

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yerel seçimlerde bazı illerde ortak çalışmalar sürdüreceklerini belirterek, 'Mersin özelinde de bu türden çalışmalarımız var, İstanbul özelinde de bu türden çalışmalarımız var' dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde ortak çalışmalar sürdüreceklerini belirterek, "Mersin özelinde de bu türden çalışmalarımız var. İstanbul özelinde de bu türden çalışmalarımız var" dedi.

Mersin'de partisi tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Temelli, "Her yerde seçime girmek tabii bizim seçim politikamız ama şunu da belirtmekte yarar var. İstisna teşkil eden yerlerde, herhangi bir partinin tek başına kazanma olanağının olmadığı yerlerde yan yana gelmekten daha doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla bu anlamıyla ortak çalışmalar sürdürmek, ortak adayların belirlenmesine katkı sunmak, demokrasiden, emekten, kadından yana tercihte bulunacak seçenekleri ortaya çıkarmak için çalışmalar sürdüreceğiz. Mersin özelinde de bu türden çalışmalarımız var. İstanbul özelinde de bu türden çalışmalarımız var" diye konuştu.