HDP'den Öcalan ve açlık grevleri için Diyarbakır'da miting kararı

HDP’nin, 'Abdullah Öcalan üzerindeki tecride karşı' düzenleyeceğini duyurduğu mitinge Valilik tarafından izin verildi. Miting 19 Ocak’ta Diyarbakır’ın İstasyon Meydanı’nda düzenlenecek.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 19 Ocak’ta Diyarbakır’ın İstasyon Meydanı’nda miting düzenlenecek.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, "Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit ile cezaevlerinde tecridin kaldırılması talebiyle başlatılan açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla" düzenlenecek miting, “Demokrasi, özgürlük ve adalet” başlığını taşıyacak.

Miting Tertip Komitesi Başkanı Ramazan Kaval, Valilik tarafından mitinge izin verildiği bilgisini verdi. Miting, 19 Ocak Cumartesi günü saat 12.00 ile 16.00 saatleri arasında İstasyon Meydanı’nda düzenlenecek.