HDP'den 'Öcalan' açıklaması: Gecikmiş ama olumlu bir adım

Abdullah Öcalan'ın 8 yıl sonra avukatlarıyla görüştürülmesi ve bir mektup iletmesine ilişkin HDP'den yapılan açıklamada, 'HDP olarak demokratik siyaset, barış ve toplumsal uzlaşma konularındaki duruşumuzu sürdürmek konusunda kararlı ve ısrarlıyız' denildi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli, Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

"Demokratik siyaset ilkemizdir..." başlıklı açıklamada, "2 Mayıs’ta İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan’ın 8 yıl aradan ve 810 başvurudan sonra avukatları ile yapmış olduğu görüşme, gecikmiş ama olumlu hukuki bir adımdır. Bu sorunun Türkiye’nin gündeminden çıkması için, İmralı’da hukuki tüm hakların varolan yasa ve yönetmeliklere, Anayasa’ya ve Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere uyumlu bir şekilde bundan sonra da sürdürülmesi en önemli temennimiz ve beklentimizdir" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: