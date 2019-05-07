HDP'den 'Öcalan' açıklaması: Gecikmiş ama olumlu bir adım

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli, Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.
"Demokratik siyaset ilkemizdir..." başlıklı açıklamada, "2 Mayıs’ta İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan’ın 8 yıl aradan ve 810 başvurudan sonra avukatları ile yapmış olduğu görüşme, gecikmiş ama olumlu hukuki bir adımdır. Bu sorunun Türkiye’nin gündeminden çıkması için, İmralı’da hukuki tüm hakların varolan yasa ve yönetmeliklere, Anayasa’ya ve Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere uyumlu bir şekilde bundan sonra da sürdürülmesi en önemli temennimiz ve beklentimizdir" denildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Ülkemiz son derece kritik bir dönemden geçmektedir. Her zaman özenle vurguladığımız bir gerçeklik, ister tarihsel isterse güncel olsun, siyasal ve kültürel sorunlarımızı evrensel hukuk ve insan hakları çerçevesinde çözme imkanlarını kullanmak bu parlamentonun ve demokratik siyasetin temelidir. HDP olarak demokratik siyaset, barış ve toplumsal uzlaşma konularındaki duruşumuzu sürdürmek konusunda kararlı ve ısrarlıyız. Bütün demokrasi güçlerini, vicdan sahibi insanları, siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını bu kararlılığı güçlendirmeye ve birlikte davranmaya; elele ve omuz omuza demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, adalet, özgürlük, eşitlik ve barış mücadelesini güçlendirmeye davet ediyoruz.