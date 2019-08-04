HDP'den muhalefete çağrı: Müzakere için sorumluluk alın

Diyarbakır’da DTK, HDK ve tüm bileşenleri ile olağanüstü toplanan HDP ortak açıklama yaptı. Ortak açıklamayı okuyan Eş Genel Başkan Sezai Temelli 'Başta CHP olmak üzere parlamentoda yer alan ve parlamento dışında olan tüm siyasi partileri toplumsal barış için sorumluluk almaya, savaş politikalarına karşı çıkmaya çağırıyoruz' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır’da gündemi değerlendirdi. "Sorunların kaynağı AKP’dir" diyen Temelli, " Başta CHP olmak üzere parlamentoda yer alan ve parlamento dışında olan tüm siyasi partileri toplumsal barış için sorumluluk almaya, savaş politikalarına karşı çıkmaya çağırıyoruz.” şeklinde konuştu.

HDP, 40 ilde gerçekleştirdiği yerel konferanslarını Diyarbakır’da yapılan 1’inci Merkezi Örgütlenme Konferansı ile sürdürürken, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, konferans bileşenleri ve delegelerle birlikte açıklamalarda bulundu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi önünde partililere seslenen Temelli özetle şunları söyledi: Toplumsal barış ve adalet temelinde bir siyaseti Türkiye halklarının hizmetine sunmak tüm siyasi aktörlerin öncelikli görevidir. Hiç kuşkusuz savaş başta emekçiler, kadınlar ve çocuklar olmak üzere tüm toplumun bugününe ve yarınına saldırıdır. Şu çok açık ki, siyasi iktidarın ana gövdesi olan AKP, yaşanmakta olan sorunların kaynağıdır ve bu sorunların çözümünde de birinci dereceden muhataptır. Bu sorunların ortak akılla çözülmesi için siyasi iktidar çatışma, kutuplaştırma ve gerginlik yaratan politikalardan vazgeçmeli, demokrasi ve hukuk dışı uygulamalarına son vermelidir. Demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü konularında ise siyasi ve tarihsel sorumluluğu gereği olarak her kesimin açık tutum belirlemesi gerekir. Başta CHP olmak üzere parlamentoda yer alan ve parlamento dışında olan tüm siyasi partileri toplumsal barış için sorumluluk almaya, savaş politikalarına karşı çıkmaya çağırıyoruz.