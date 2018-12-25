HDP'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu kararı: İlla aday çıkaralım tavrımız yok

HDP, İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarıp çıkarmama konusundaki kararını parti üyelerine sorarak belirleyecek. HDP'li üst düzey bir yönetici, konuya ilişkin açıklamasında, 'Bizim illa İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da aday çıkaralım gibi bir tavrımız yok. Yerel insiyatifler karar alır, biz ona uyarız. O nedenle daha çok partililere, delegemize soruyoruz' dedi.

HDP, Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmamayı partililerin kararına göre belirleyecek.

HDP seçmeninin CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na oy verip vermeyeceğini partililere soracak olan HDP, İzmir'de de CHP'nin adayını belirlemesinin ardından adayını açıklamayı planlıyor.

BBC Türkçe'ye konuşan HDP'li üst düzey bir yönetici, partinin aday çıkarıp çıkarmama konusundaki yaklaşımını şöyle açıkladı:

"Yereldeki aday bizim ilkelerimize uygunsa, aday çıkarmayacağız. Ama yerelde uygun değilse, biz güçlü adaylarla gireceğiz ya da o yerelin taleplerini dinleyerek hareket edeceğiz. Makro politika belirleyip, her yerde 'şunu yapalım' demek seçmende karşılık bulmayabilir. Çünkü bizim seçmenimiz politik bilinci yüksek seçmendir.

"CHP uzun süredir İmamoğlu ve Yavaş isimlerini dolaşıma sokmuştu ama tereddütler vardı, farklı isimler dolaşıyordu. İsimler netleşince hızla bir çalışma yapma kararı aldık. Çünkü özellikle İstanbul çok kritik.

"Örgütümüze, halkımıza, seçmenimize sorduk, bu adaylara nasıl bakıyorlar diye. Keza İzmir ve Ankara'da öyle. Bizim illa İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da aday çıkaralım gibi bir tavrımız yok.

"Yerel insiyatifler karar alır, biz ona uyarız. O nedenle daha çok partiliere, delegemize soruyoruz. İstanbul'da yüzde 12 oyumuz var, yani 1 milyon 200 bin seçmen. Ama potansiyel oyumuz 3 milyona çıkıyor ki, bu potansiyelin başka yerlere gitmesini engellemek gerekiyor.

"Bizim seçmenimiz stratejik davranabiliyor. Muhalefet partileri bizimle temas kurmadı, o nedenle artık adayların ne diyeceği, parti tabanımıza nasıl sesleneceği önemli. Örneğin biz 'Ankara'da aday çıkarmıyoruz' desek de bu seçmenimizin hemen ikna olacağı anlamına gelmez, onun için adayların söylemi çok önemli olacak."