HDP'den 'Levent Gültekin' açıklaması

HDP'den kendisine gelen milletvekilliği teklifini reddettiğini açıklayan Levent Gültekin’e, HDP'den yanıt geldi.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım, HDP'den gelen milletvekilliği teklifini reddettiğini açıklayan Levent Gültekin'e yanıt geldi.

Yıldırım, "Levent Gültekin’e, HDP’den ne resmî ne gayri resmî ne direk ne de dolaylı hiç bir adaylık teklifi yapılmamıştır. Olmayan teklif nasıl Red edilir anlayamadım" dedi.

Gültekin, "HDP'li olduğumda Türkiye'nin yüzde 90'ı artık bana kulak vermeyecek, dinlemeyecekler, bu HDP'li diyecekler. CHP'li olduğumda, Ak Parti tabanında beni dinleyenler bir daha dönüp bana bakmayacaklar. Diyelim İyi Parti'den aday oldum, ben bir daha HDP seçmenine ulaşamam. Kutuplaşmanın yoğun olduğu toplumlarda aydınlar, yazarlar, kanaat önderleri siyasi tutum belirlediklerinde onlar kazanabilirler ama ülke kaybeder" ifadelerini kullanarak HDP teklifini reddettiğini söylemişti.