HDP'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Kayyum darbesi değerlendirildi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin de yer aldığı HDP heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. HDP'den ziyarete ilişkin yapılan açıklamada 'Başta kayyum darbesi olmak üzere demokrasi ittifakı, yeni anayasa ve yargı reformu gibi pek çok konu ele alındı' denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın yer aldığı HDP heyeti ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin HDP'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"CHP heyetiyle yapılan görüşmede başta kayyum darbesi olmak üzere demokrasi ittifakı, yeni anayasa ve yargı reformu gibi pek çok konu ele alınarak değerlendirilmiştir.

Karşılıklı değerlendirmelerde, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atamalarının bir siyasi darbe olduğunda hemfikir olunmuştur. Demokratik ilke ve değerleri savunan kararlı bir ortak tutumun önemine vurgu yapılmıştır. Verimli geçen görüşmede, muhalefetin ülkenin bütün önemli meselelerinde istişare içinde olmasının ve birlikte çözüm arayışının değerli olduğu belirlenmiştir."