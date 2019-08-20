HDP’den ‘kesintisiz eylem’ kararı

Kayyum gündemi ile olağanüstü toplanan HDP MYK’sı, 'kesintisiz eylem' kararı aldı.

İçişleri Bakanlığı’nın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Bedia Özgökçe Ertan’ı görevlerinden uzaklaştırarak yerine kayyum ataması üzerine olağanüstü toplanan HDP Merkezi Yürütme Kurulu (MYK) toplantısından çıkan karar belli oldu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, HDP MYK’sı, kayyum politikasına karşı adalet nöbetleri ve oturma eylemleri gibi eylemler başta olmak üzere birçok eylem biçimini tartıştı. Yürtütülen tartışmalar sonucunda kayyum politikasına karşı kesintisiz eylem yapma kararı çıktı.



MYK’da kayyum politikasına karşı gösterilecek tepkiler doğrultusunda ilk adım olarak yarın (bugün) kayyum atanan üç kentteki il örgütü binaları önünde toplanma kararı da alındı. Bu doğrultuda aralarında parti eş genel başkanları da olmak üzere, milletvekillerine, parti meclis üyelerine, bölge il ve ilçe eş başkanları ile kadın ve gençlik meclislerine olağanüstü toplanma çağrısı yapıldı.



Bu karar doğrultusunda parti yöneticileri, milletvekilleri ve örgütlerine gönderilen bilgi notunda şunlar kaydedildi:



“ Olağanüstü Toplanma Çağrısı



Bütün demokratik kanalların ve zeminlerin tasfiyesini siyaset tarzı haline getiren mevcut iktidar bloğu, Van, Mardin ve Amed Büyükşehir Belediyelerimizi yeniden gasp etmiş bulunmaktadır. Kendi hukuksal meşruiyetini bile kaybetmiş olan bu iktidar, halkın iradesine ağır darbeler vurmaya devam etmektedir. Bununla birlikte birçok ilde yüzlerce belediye meclis üyemiz, parti ve belediye çalışanı arkadaşımız gözaltına alınmış ve operasyonlar hala devam etmektedir. Bu siyasi darbeye karşı susmayacağız ve mücadele hattını daha da büyüteceğiz.



Bu temelde meşru demokratik tepkimizi ortaya koymak için,



1-Amed, Bingöl, Dersim, Batman, Elazığ, Malatya, Erzincan, Antep, Adıyaman’daki il ve ilçe örgütü yöneticilerimizi, il milletvekillerimizi, il ve ilçe belediye eş başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve il genel meclis üyelerimizi yarın (20 Ağustos Salı günü) Amed İl Örgütü’nde saat 11.00’da toplanmaya,



2- Van, Bitlis, Muş, Ağrı, Hakkari, Kars, Iğdır, Ardahan il ve ilçe örgütü yöneticilerimizi, il milletvekillerimizi, il ve ilçe belediye eş başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve il genel meclis üyelerimizi yarın (20 Ağustos Salı günü) Van İl Örgütü’nde saat 11.00’da toplanmaya,



3- Mardin, Siirt, Şırnak ve Urfa’daki il ve ilçe örgütü yöneticilerimizi, il milletvekillerimizi, il ve ilçe belediye eş başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve il genel meclis üyelerimizi yarın (20 Ağustos Salı günü) Mardin İl Örgütü’nde saat 11.00’da toplanmaya çağırıyoruz.”