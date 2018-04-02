HDP'den Karamollaoğlu'nun 'Diyarbakır' önerisine yanıt

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, 'Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır’da Barış, İstikrar ve Kardeşlik Kongresi’nin toplanması önerisinde bulundu, ne diyorsunuz?' sorusunu yanıtladı.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Diyarbakır’da Barış, İstikrar ve Kardeşlik Kongresi’nin toplanması önerisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

“Barış, kardeşlik, demokrasi isteyen herkesle zaten biz her zaman bir araya geliyor ve konuşmalarımızı yapıyoruz" diyen Kerestecioğlu, "Yani şu anda o parti, bu parti düzeyinde değil ama hakikaten bütün demokrasi güçlerinin barış için, kardeşlik için, eşit yurttaşlık için, özgürlükler için bir araya gelmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKM'yle ilgili açıklamalarına değinen Kerestecioğlu, “Duymadığımız bir çatlayın, patlayın sözü kalmıştı. Erdoğan’dan bunu da duyduk geçen hafta. ‘Çatlayın, patlayın’ dedi. Böyle tuhaf bir açıklama yaptı. Bunun adı her şeye düşmanlık ve kana kan intikam siyasetidir.Erdoğan şimdi de mutsuz insanlara gidiş bileti kesmeye başladı. Sayın Erdoğan böyle yaparsanız çok bilet kesmek zorunda kalırsınız. En iyisi biz tek bilet keselim ve isterseniz siz gidin" şeklinde konuştu.

“Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır’da Barış, İstikrar ve Kardeşlik Kongresi’nin toplanması önerisinde bulundu, ne diyorsunuz?” sorusuna Kerestecioğlu şu yanıtı verdi:

“Barış, kardeşlik, demokrasi isteyen herkesle zaten biz her zaman bir araya geliyor ve konuşmalarımızı yapıyoruz. Tabii ki seçimden önce öncelikli olarak her zaman söylediğimiz şey, OHAL’in kalkmasıdır. OHAL koşullarında zaten seçim güvenliği olmayan koşullarda seçimin olmayacağını ve bütün muhalefet güçlerinin de bununla ilgili bir baskı kurması gerektiğini bunun için bir araya gelmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Yani şu anda o parti, bu parti düzeyinde değil ama hakikaten bütün demokrasi güçlerinin barış için, kardeşlik için, eşit yurttaşlık için, özgürlükler için bir araya gelmesi gerekiyor. Siyasetçilerin de birbiriyle bu dille barış diliyle konuşması gerekiyor”