HDP'den ittifak kararı: 12 ilçede başka partilerden adaylar olacak

Geçtiğimiz günlerde bölgedeki seçimler için yedi Kürt partisiyle ittifak açıklayan HDP’nin 12 ilçede bu partilerden aday göstereceği öğrenildi.

31 Mart seçimleri öncesi yedi Kürt partisiyle ittifak açıklayan HDP’nin 12 ilçede bu partilerden aday göstereceği öğrenildi.

Evrensel'de yer alan habere göre, HDP’nin Azadî Hareketi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD), İnsan ve Özgürlük Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi (PDK) ve Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (PDK-T) olmak üzere 7 partiyle yaptığı ittifakın ayrıntıları da netleşti. Buna göre HDP yerel seçimlerde 12 ilçede bu partilerin temsilcilerini aday gösterecek. Ancak hangi ilçelerin ittifak partilerine verileceği konusunda çalışmalar hala sürüyor. Ayrıca belediye meclislerinde de ittifak partilerinin adaylarına yer verilecek.